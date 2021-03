Ab Mittwoch sollen in Sachsen in der Regel nur noch Menschen ab 60 Jahren mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden. Das Land setze damit einen einstimmigen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) von Bund und Ländern um, teilte das Gesundheitsministerium mit. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen.