Vor dem improvisierten Impfzentrum in einer Sporthalle hat sich eine lange Warteschlange gebildet. Die Impfteams des DRK kennen solche Szenen in ganz Sachsen.

Nach Bekanntwerden der Einschränkungen für Nicht-Geimpfte durch die neue Sächsische Corona-Schutzverordnung haben sich in der vergangenen Woche offenbar viele Menschen dafür entschieden, sich gegen Corona impfen zu lassen. So sieht es der Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes in Sachsen, Kai Kranich, der von einer dynamischen Lage seit Beginn der vergangenen Woche spricht. Viele Menschen seien durch die steigenden Inzidenzen im Land wachgerüttelt worden. "Die Gruppe dieser 'Erstimpfwilligen' ist leicht gestiegen. Das sind in Sachsen etwa 1.000 Personen am Tag."