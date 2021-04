Ab Freitag können sich alle sächsischen Lehrerinnen und Lehrer im Impfportal anmelden. Das verkündete Sozialministerin Petra Köpping (SPD) auf einer Pressekonferenz. Bisher galt das Impf-Angebot für Lehrkräfte an Förder- und Grundschulen, künftig sollen auch Lehrer an Oberschulen und Gymnasien sowie das Personal an den Schulen entsprechende Angebote wahrnehmen können.



15 Prozent der Sachsen seien inzwischen geimpft, so Köpping. Laut Robert-Koch-Institut sind damit die Menschen mit Ernstimpfungen in Sachsen gemeint. Vollständigen Impfschutz haben erst sieben Prozent der Sächsinnen und Sachsen. Letzterer Wert liegt leicht über dem Bundeswert von 6,2. Laut Sozialministerin sind inzwischen 1.293 Hausärzte eingebunden und impfen wohnortnah in den Praxen.