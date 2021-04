Das Impfzentrum Belgern in Sachsen liegt auf halber Strecke zwischen Riesa und Torgau. Um die 800 Personen werden hier täglich geimpft. Wie alle diese Zentren wird auch das in Belgern von einer eigenen Security bewacht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen bei der Ankunft der Impfwilligen und sichern gleichzeitig das Objekt. Für Kai Kranich, den Sprecher des DRK, eine zwingend notwendige Maßnahme: "Wir hatten erst diese Woche hier auch in der Region Schmierereien. Wir haben also doch leider eine erhöhte Sicherheitslage, die uns auch dazu verpflichtet hat, die Objekte gut zu schützen. Diese gut auszuleuchten, ist einer der Aspekte dahinter."

LED-Strahler brennen rund um die Uhr

Die LED-Strahler sind auch am Tag die ganze Zeit an. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Stein des Anstoßes nun hier in Belgern: Eine extra vom DRK angebrachte Außenbeleuchtung. Ein halbes Dutzend LED-Strahler, die rund um das Impfzentrum installiert wurden. Das Licht brennt tatsächlich Tag und Nacht, bestätigt das DRK, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. "Das sind temporär angebrachte Lampen für den temporären Betrieb eines Impfzentrums. Dass die auch tagsüber leuchten, war eine Abwägung der Güter aus dem Aspekt der Sicherheit. Wir brauchen sie auf jeden Fall nachts und wir hätten hier größere Umbaumaßnahmen vornehmen müssen, damit wir auch eine automatische Abschaltung gewährleisten können. Das war in der Kürze der Zeit – wir haben das in zwei Tagen hochgezogen – so nicht möglich gewesen", erklärt Kranich.