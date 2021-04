Am Dienstag hatte eine RKI-Sprecherin dem MDR bestätigt, dass einer der Fälle mit der indischen Mutation in Sachsen aufgetreten war. Allerdings konnten weder das RKI noch das Gesundheitsministerium in Sachsen mitteilen, wo genau der Fall in dem Bundesland aufgetreten war. Das RKI hatte an das Gesundheitsministerium in Dresden verwiesen. Dort wiederum verwies man an die Gesundheitsämter der sächsischen Kreise und kreisfreien Städte. Auf MDR-Anfrage haben alle 13 Ämter reagiert: Nach aktueller Auskunft ist keiner dieser Behörden ein Fall mit der indischen Corona-Variante bekannt. Damit ist weiter unklar, wo der Fall in Sachsen aufgetreten war. Das sächsische Gesundheitsministerium sieht dafür drei mögliche Gründe.