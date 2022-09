Er beklagt, dass der Freistaat seine Zuweisungen an Landkreise, Städte und Gemeinden nicht wie bisher bei 35 Prozent halte, sondern die Quote im Haushaltsentwurf sinke. Und zwar für 2023 auf 33,3 Prozent und für 2024 auf 32,8 Prozent. "Wenn man weiß, dass ein Prozentpunkt 240 Millionen Euro sind, dann fehlen den Kommunen bald jedes Jahr fast 500 Millionen Euro", kritisierte Wendsche. Der Städte- und Gemeindetag appelliert daher an den Haushaltsgesetzgeber, nachzulegen. Besonderer Bedarf bestehe für den kommunalen Straßenbau, bei Schul- und Kitabauten und bei Brandschutzmaßnahmen.