Fast zwei Jahrzehnte lang hat Wolfgang in seiner eigenen Tischlerei gearbeitet. Das war es, was er immer wollte: "Kreativ sein und freiberuflich tätig", erzählt der 64-Jährige. Finanziell war es immer etwas knapp. Um über die Runden zu kommen, hing er mal mit der Werkstattmiete hinterher, verzichtete auf eine Krankenversicherung und überreizte das Konto soweit, dass die Bank es schließlich kündigte.

Ursache war meine Selbstständigkeit. Ich habe mich überschätzt. Wolfgang, 64 Jahre

Wechselnde Auftragslagen können selbstständig Tätige schnell ins Minus bringen. Bildrechte: dpa

Schulden haben sich immer durch sein Leben gezogen, wie der Dresdner resümiert. Der höchste Schuldenberg maß rund 20.000 Euro. Und auch diesen Betrag hat er mittlerweile bis auf 5.000 Euro abgetragen. Wolfgang erlebte diese Zeit als emotional belastend und zeitraubend. "Zu der vielen Arbeit, die man leistet, um die Schulden abzustottern, musste man sich auch noch hinsetzen und Bürokratie erledigen." Es mussten Briefe an die Gläubiger geschrieben, Raten ausgehandelt werdeb, damit nicht der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht.

Anfang das Jahres hat der Tischler seine Werkstatt aufgelöst. Von der Selbstständigkeit ist er jetzt ins Angestelltenverhältnis gewechselt und arbeitet als Zeitungszusteller für den Mindestlohn. Wolfgang ist zuversichtlich, dass er seine restlichen Schulden in den nächsten Jahren tilgen wird. "Das kann ich schaffen."

In Sachsen habe sich in den vergangenen Monaten deutlich mehr Überschuldete für den Gang in die Privatinsolvenz entschieden. So wurden nach Angaben des Statistischen Landesamtes im Jahr 2021 in Sachsen 3.698 Insolvenzverfahren für verschuldete Verbraucher gemeldet. Das sind 1.687 Verfahren mehr als im Jahr davor - eine Zunahme von rund 84 Prozent. Die voraussichtlichen Forderungen beliefen sich auf knapp 150 Millionen Euro.

Wie das Statistikamt in Kamenz ausführt, sind diese Zahlen vor dem Hintergrund des Gesetzes zur Verbraucherinsolvenz zu sehen, das im Oktober 2020 in Kraft getreten ist. Seitdem können Verschuldete im Rahmen des Insolvenzverfahrens durch die sogenannte Restschuldbefreiung nach drei statt bisher sechs Jahren schuldenfrei sein.

In Sachsen entscheiden sich mehr Überschuldete für die Privatinsolvenz. Bildrechte: Colourbox

Aber auch die Wartezeiten für Schuldnerberatungen sind in Sachsen länger geworden. So berichten die sächsischen Wohlfahrtsverbände, dass Folgetermine in Extremfällen erst nach neun Monaten erhältlich sind. Eine Kurzberatung am Telefon sei immer möglich, aber das reiche meistens für die Betroffenen nicht aus, erklärt Thomas Neumann vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Mittlerweile führten Menschen in Arbeit die Statistik der Ratsuchenden in den sächsischen Schuldnerberatungsstellen an, so Neumann. Beratungsfälle würden außerdem komplexer und damit auch zeitintensiver. Mehr Beratungen seien aber mit den gegenwärtigen Mitteln einfach nicht möglich, erklärte der Vorsitzende der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen, Rüdiger Unger. Schon vor der Corona-Pandemie habe das Angebot an Schuldnerberatungen nicht ausgereicht.

Mehr Beratungen sind mit den gegenwärtigen Mitteln einfach nicht möglich. Rüdiger Unger Vorsitzender der Freien Wohlfahrtspflege in Sachsen