Während in Westdeutschland im Jahr 1996 noch 80% der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben arbeiteten, waren es 2020 nur noch 53% – in Ostdeutschland sank der Anteil von 73% auf 43%. Für Stefan Ehly, zweiter Bevollmächtigter der IHK Dresden & Riesa, sind das die Auswirkungen des Verhaltens der Unternehmen nach der Wende: "Viele Betriebe wurden abgewickelt, viele Leute sind in die Arbeitslosigkeit gegangen, und damit wurde ein Klima der Angst geschaffen, so nach dem Motto 'Wir können die Produktion leicht verlagern ins Ausland', und damit sind die Firmenchefs viele Jahrzehnte gut gefahren."

Eine Tarifbindung fordert nun auch die Belegschaft der Firma Auma Drives aus Coswig bei Dresden. Bereits viermal wurde dort gestreikt. Die Beschäftigten fordern einen Tarifvertrag, der ihnen unter anderem mehr Lohn und mehr Freizeit einbringt. "In der Vergangenheit gab es Zusagen, die nicht eingehalten wurden. Nun ist man an einem Punkt, wo es genug ist", sagt Betriebsratsmitglied Christian Bluether. Insbesondere die Lohndifferenz zu den Kollegen an anderen Unternehmensstandorten in der Republik störe ihn besonders. Als Beispiel nennt er die Verdienstmöglichkeiten am Standort Freiburg im Breisgau. Dort würden Kollegen bei gleicher Tätigkeit rund 30% mehr Lohn bekommen, und das bei einer niedrigeren Wochenarbeitszeit. Selbst Kollegen von vergleichbaren, tarifgebundenen Unternehmen in Sachsen würden circa 10% mehr Lohn bekommen. Das Argument, dass die Mieten in Bayern oder Baden-Württemberg teurer seien, sind für den Betriebsratsvorsitzenden Benedikt Walther kein Grund: "Unsere Alltagskosten sind, egal wo man in der Bundesrepublik Deutschland ist, gleich. Selbst der Sprit ist hier ja noch ein bisschen höher als anderswo."