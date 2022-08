Nach leichten Rückgängen in den Vormonaten ist die Inflationsrate in Sachsen im August wieder angestiegen. Die Jahresteuerungsrate liege demnach bei voraussichtlich 7,3 Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Nach acht Prozent im Mai hatte es im Juni (7,7 Prozent) und Juli (7,2 Prozent) einen leichten Abwärtstrend gegeben.