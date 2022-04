Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster leitet seit Ende 2020 das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Der 60-Jährige soll seine Ernennungsurkunde als sächsischer Innenminister am Montag in Dresden erhalten, nachdem Ministerpräsident Michael Kretschmer den bisherigen Minister Roland Wöller (CDU) am Freitag entlassen hatte.