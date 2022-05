Sachsens neuer Innenminister Armin Schuster (CDU) will den Katastrophen- und Brandschutz in Sachsen stringent ausbauen. Unter seinem CDU-Vorgänger Roland Wöller gebe Sachsen binnen fünf Jahren noch bis 2023 insgesamt 200 Millionen Euro für den kommunalen Brandschutz aus, sagte Schuster am Dienstagabend bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als Minister. In den kommenden Jahren wolle man diese Investitionen bei 40 Millionen Euro pro Jahr verstetigen. Schuster nahm dabei wie Wöller an einer Regionalkonferenz der sächsischen Union in Wilsdruff bei Dresden teil.