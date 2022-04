Um welche Vorwürfe es dieses Mal geht - Es geht um Vorwürfe, Wöller bevorzuge bei der Besetzung von Spitzenposten ihm genehme Kandidatinnen oder Kandidaten. - Dafür sollen in zwei Fällen die Bewerbungskriterien entsprechend zugeschnitten worden sein. - Zuletzt betraf das Posten an der sächsischen Polizeihochschule in Rothenburg bei Görlitz. Dort soll etwa Manja Hussner neue Kanzlerin werden - eine frühere Kommilitonin von Wöllers Ehefrau. Dem Minister war daraufhin Vetternwirtschaft vorgeworfen worden. - Wöller wies die Kritik zurück. Stellenbesetzungen würden allein auf Basis von Auswahlverfahren nach Eignung, Leistung und Befähigung erfolgen.

"Das Vertrauensverhältnis, was wir moniert haben in der Vergangenheit, kann in einem 90-Minuten-Gespräch nicht wieder hergestellt werden", sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen (GdP), Hagen Husgen. "Es war wichtig und richtig, dass wir (...) uns ausgetauscht haben zu dieser Problematik, was aber an unserer Situation nichts ändert." Falls der Innenminister weiter im Amt bleibe, hofft Husgen auf einen Cut in Hinsicht auf die Situation.