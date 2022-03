Im vergangenen Jahr sei das Rollout von rund 1.500 Bodycams in Sachsen vollständig abgeschlossen worden, sagte Wöller. Zuvor gab es 2017 eine Projektphase zur Erprobung des präventiven Einsatzes von Körperkameras in der sächsischen Polizei mit insgesamt 376 Nutzern. Die Bodycam gilt nun in Sachsen als Standard-Einsatzmittel und ist bereits Teil der Ausbildung. Polizeigewerkschaften hatten schon Jahre zuvor die Ausweitung des Bodycam-Einsatzes verlangt.