Doch was ist Innovationsfähigkeit überhaupt? Iris Plöger vom Bundesverband der Deutschen Industrie: "Es geht um die Möglichkeit, in einem Innovationssystem frühzeitig Erfindungen und technische Neuigkeiten in eine Produktivität und Wertschöpfung zu verwandeln. Die schönste Innovation hilft nichts, wenn sie nicht auch am Markt verwertet werden kann." Es gehe also darum, welches System am besten in der Lage sei, Innovation frühzeitig auf den Markt zu bringen.