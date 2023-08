Die Umfrage - Befragt wurde eine Stichprobe von 1.500 Menschen. - 1.158 Wahlberechtigte hatten angegeben, welche Partei sie aktuell wählen würden. Darauf beziehen sich die Angaben zu den Stimmanteilen in der Sonntagsfrage ("Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl in Sachsen wäre, wie würden Sie wählen?").

- Die Umfrage wurde online durchgeführt. Um eine höhere Datenqualität zu gewährleisten, wurde die Sonntagsfrage in Sachsen zusätzlich durch Daten einer telefonischen Erhebung (CATI) gestützt, die zwischen dem 11. bis 22. August erhoben wurden.



- Das Umfrage-Institut mit Hauptsitz in Erfurt ist inhabergeführt von Hermann Binkert, einem ehemaligen CDU-Politiker.