Am Anfang der Corona-Pandemie wussten die Unternehmen nicht, was übermorgen ist, ob sie noch an ihre Bankguthaben herankommen und ob die Lieferströme zusammenbrechen. Damit Unternehmer in so einer Krisensituation nicht planlos zum Insolvenzgericht laufen und tausende Insolvenzverfahren anmelden, war das aus meiner Sicht eine kluge und richtige Entscheidung.