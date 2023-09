Reaktionen Forderung von Bannmeile um Flüchtlingsunterkünfte stößt auf geteiltes Echo

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping will Geflüchtete in ihren Unterkünften besser vor rassistischen Angriffen schützen. Dazu will die Ministerin eine Bannmeile um Geflüchtetenunterkünfte einrichten. Damit dürften in einem bestimmten Abstand zu den Unterkünften keine Demonstrationen mehr stattfinden. Hintergrund für den Vorschlag sind immer wiederkehrende Aufmärsche von Rechtsextremisten vor Asylbewerberheimen. Die Reaktionen auf den Vorschlag sind geteilt.