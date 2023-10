mit Video

Auf der Flucht vor einem anderen Verkehrsteilnehmer ist in Oelsnitz/Erzgebirge (Erzgebirgskreis) am Montag ein 27 Jahre alter Autofahrer gegen eine Laterne gefahren und leicht verletzt worden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Bildrechte: Lausitznews.de