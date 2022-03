Herr Prof. Garsztecki, in der Psychologie gibt es das Phänomen der kognitiven Dissonanz - auch Selbstbetrug genannt. Unsere Gesundheit ist uns wichtig, trotzdem rauchen wir täglich. Ist das mit dem Verhältnis der Ostdeutschen zu Putins Russland ähnlich? Noch vor dem Angriff auf die Ukraine wurden in einer MDR-Umfrage die USA als größerer Kriegstreiber genannt. Waren die Ostdeutschen besonders naiv?

Grundsätzlich kann ich das nicht beobachten, lediglich beim Blick auf die NATO. Da stellen manche fest, dass der Warschauer Pakt aufgelöst und der Sozialismus zusammengebrochen ist, während es die NATO immer noch gibt. Diese Skepsis gegenüber der NATO, die Teil der sowjetischen und auch heute der russischen Propaganda ist, verfängt sicherlich in Ostdeutschland stärker als in Westdeutschland.

Ja, das ist so. Deshalb dürfen wir trotz aller Sanktionen gegen Russland, die ich auch für richtig halte, eines nicht vergessen: Im kulturellen und zwischenmenschlichen Bereich müssen wir sehr viel vorsichtiger sein. Ich halte es beispielsweise für einen Fehler, wenn der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) jetzt seine Kontakte nach Russland runterfahren oder gar einfrieren will. Gerade für die Zeit nach Putin brauchen wir diese Menschen.

Das, was gerade in der Ukraine passiert, ist ein Muster, welches diesen Ländern wohlbekannt ist. Die baltischen Staaten haben niemanden überfallen und sind 1940 von der Sowjetunion gewissermaßen mit vorgehaltener Pistole annektiert worden. In Putins Russland wird jedoch noch heute darauf beharrt, dass der Anschluss freiwillig gewesen sei - nichts könnte falscher sein.



Ähnlich war das 1939 in Polen, als im Zuge des Hitler-Stalin-Pakts Teile von Ostpolen an die Sowjetunion fielen. Das Muster war übrigens vergleichbar wie 2014 beim Einmarsch Russlands auf der Krim. Auch damals hat man sogenannte Volksversammlungen abgehalten und dann die Gebiete angegliedert.