Bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik verwies BKA-Präsident Holger Münch auf Gruppenchats unter Jugendlichen, die erheblich zu einer Erhöhung dieser Fallzahlen beitragen und bei denen sich die Chatteilnehmer gar keiner Strafbarkeit bewusst seien. Welchen Einfluss haben solche Chats auf die Entwicklung in diesem Deliktbereich?

Aus Dortmund wurde beispielsweise berichtet, dass in einer Schule gegen 400 Schülerinnen und Schüler wegen solcher Chatdelikte ermittelt wurde. Gegen 400 an nur einer Schule! Sobald jemand etwas in einer Klassengruppe postet, haben das alle automatisch auf ihren Geräten gespeichert und es besteht formal erstmal der Anfangsverdacht der Strafbarkeit wegen des Besitzes solcher Inhalte.

Bekommt man Nacktbilder von Minderjährigen oder Kindern geschickt, kann formal der Anfangsverdacht berstehen, sich wegen des Besitzes solcher Inhalte strafbar zu machen. Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Vor zwei Jahren wurden solche Delikte vom Vergehen zum Verbrechen hochgestuft mit einem Jahr Mindestfreiheitsstrafe. Damit können Ermittlungen auch nicht mehr wegen Geringfügigkeit eingestellt werden, wovor Expertinnen explizit gewarnt hatten. Rächt es sich nun, diese Expertenmeinungen ignoriert zu haben?

Es gibt ganz abstruse Fallkonstellationen im Zusammenhang mit der Gesetzesverschärfung. Ich möchte das an dieser Stelle mal klar sagen: Wenn man im Netz in irgendeiner Form auf kinderpornografische Inhalte stößt, niemals einen Screenshot anfertigen ohne Rücksprache mit der Polizei. Sonst kann es sein, obwohl man es ja als Beweismittel einbringen möchte, dass gegen einen selbst ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden muss. (…)



Es muss doch möglich sein, dass wir Gesetze schaffen, die jene verfolgen, die wir als Gesellschaft auch massiv verfolgt haben wollen, also vernetzte Sexualstraftäter, aber nicht Jugendliche, die freiwillig Sexting betreiben oder dass jemand im Chat ein Bild bekommt.

Was empfehlen Sie Eltern, die selbstverständlich nicht möchten, dass gegen ihre Kinder beispielsweise nach einem "freizügigen Flirt" mit beinahe gleichaltrigen Freundinnen und Freunden wegen eines Verbrechens ermittelt werden muss, wenn solche Inhalte der Polizei bekannt werden?