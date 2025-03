Gleichzeitig erklärte Ministerin Kraushaar die Freigabe der gesperrten Brücke in Bad Schandau zur "absoluten Priorität". "Die wichtigsten Bauwerke für mich sind die Brücken in Bad Schandau und in Großenhain. Wir werden jetzt alles daran setzen, Maßnahmen zu ergreifen, dass die Brücke in Bad Schandau sogar wieder freigegeben werden kann." Die bereits abgerissene Brücke in Großenhain solle zudem so schnell wie möglich aufgebaut werden.