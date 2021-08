Interview Uniklinik-Chef Dresden: "Inzidenz - dieser Wert ist schwierig"

Professor Michael Albrecht: Der Inzidenzwert war immer schon ein sehr schwacher Wert im Zusammenhang mit dem, was man eigentlich erreichen will: nämlich die Überlastung der Krankenhausbetten zu verhindern. Und jetzt kommt noch hinzu: Wie viele sind denn geimpft? Weil die Impfquote natürlich eine Rolle dabei spielt, was eine Inzidenz wirklich aussagen kann.