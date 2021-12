Tränen und Erinnerungen an gemeinsame Momente teilten Kollegen von Moderator Jan Hahn, der am 4. Mai im Alter von 47 Jahren gestorben ist. In der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland" sagte Moderatorin Susanna Ohlen, die jahrelang mit Hahn zusammengearbeitet hatte, weinend, sie sei unfassbar dankbar für all die schönen Momente. "Und ich hätte einfach gerne noch mehr Zeit gehabt mit ihm." Hahn, in Leipzig geboren, hatte seine Karriere bei verschiedenen Radiosendern der Stadt begonnen und später auch für MDR Sputnik gearbeitet. Erste TV-Erfahrungen sammelte er 2001 für den MDR als Moderator und startete 2003 bei der MDR-Sendung "Liebesgrüße aus...". Bildrechte: IMAGO / Sven Simon