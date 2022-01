Einen Anspruch auf seine frühere Stelle am Landgericht Dresden hat Maier aber nicht. Wo ihn die Justiz künftig einsetzen möchte, ist noch nicht entschieden. Das Ministerium habe nun drei Monate Zeit dafür, so die Sprecherin. Nach seiner Wiedereinstellung drohe Maier wegen seiner früheren Äußerungen als AfD-Politiker allerdings ein neues Disziplinarverfahren. Dies müsse aber der oder die Dienstvorgesetzte entscheiden. Maier wird seit 2020 vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft. Von Richtern wird aber in besonderem Maße Verfassungstreue erwartet.

Jens Maier wird dem rechtsextremen Flügel in der AfD zugerechnet. Er wurde bei der Wahl 2021 nicht wieder in den Bundestag gewählt. In Dresden hatte er 2017 bei einer Rede ein Ende des "Schuldkults" und über die "Herstellung von Mischvölkern" sinniert. Die Folge war ein Disziplinarverfahren seitens des Dresdner Landgerichts, das mit einem Verweis endete. Die sächsische AfD unter ihrer damaligen Chefin Frauke Petry wollte ihn aus der Partei ausschließen. Bis Ende 2016 hatte Maier am Landgericht Dresden auch in Medien- und Presserechtsfragen geurteilt und bereits für Aufsehen gesorgt, als er im Mai 2016 dem renommierten Dresdner Politologen Steffen Kailitz auf Antrag der NPD kritische Aussagen über die rechtsextreme Partei zunächst verbot.