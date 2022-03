Sachsens neuer Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa tritt sein Amt am Freitag an. Der 57 Jahre alte Beamte folgt auf Horst Kretzschmar. Der geht auf eigenen Wunsch mit 62 Jahren in den Ruhestand. Bislang war Kubiessa Polizeipräsident in Dresden. Er sei ein "hocherfahrener und allseits geschätzter Polizeibeamter", sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU). "Mit viel Geschick und kommunikativem Fingerspitzengefühl auch in besonderen Einsatzlagen" habe er die Polizeidirektion Dresden geleitet.