Die Jugendämter in Sachsen sind überlastet. Wie die Diakonie und die Kinderarche Sachsen mitteilten, fehlt es an Personal und Unterbringungsmöglichkeiten. Demnach arbeiten die Jugendämter oft nur in Notbesetzung. Dadurch sei die Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zum Schutz des Kindeswohls gefährdet. Zudem fehle es an Pflegefamilien für Kinder und passenden Unterbringungsmöglichkeiten.

