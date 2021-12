Interview Weihnachten in Sachsens Jugendknast: Zeit der Reue am Heiligen Abend

Weihnachten ist das Fest der Familie. Vor allem für Kinder und Jugendliche übt es eine ganz spezielle Faszination aus. Doch was ist, wenn der Nachwuchs schon in jungen Jahren auf die schiefe Bahn geraten ist und das Fest hinter Gittern verbringen muss? Wie kommen die Jugendlichen damit klar und zeigen sie Reue für ihre Taten? Darüber haben wir mit Vollzugsabteilungsleiter Jens Kempe aus der sächsischen Jugendstrafvollzugsanstalt in Regis-Breitingen gesprochen.