Beim Opfer-Verein "Weißer Ring" in Sachsen melden sich immer mehr Betroffene beziehungsweise die Eltern von Kindern und Jugendlichen, die Opfer solcher Angriffe geworden sind. Das sagt der Landesvorsitzende Geert Mackenroth: "Uns fällt auf, dass dieses gängige Vorurteil, das passiert abends in dunklen Ecken, auf der Straße, auf dem Heimweg, vorbei ist. Haupttatort dieser Kinder- und Jugendkriminalität ist derzeit die Schule."

Diese Entwicklung sei unabhängig von bestimmten sozialen Schichten, sagt Mackenroth. Bei der Suche nach möglichen Ursachen rücke ein ganzes Bündel in den Mittelpunkt: "Was wir diagnostizieren in den Gesprächen mit den Eltern und den Opfern, ist die Gewaltverherrlichung in den sozialen Medien, die Schranken sinken häufig."