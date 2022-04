Evangelische Landeskirche Sächsischer Jugendwart soll 30 Menschen sexuell missbraucht haben

Auch in der sächsischen Landeskirche hat es Fälle von sexualisierter Gewalt und Missbrauch gegeben. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass der langjährige Jugendwart Kurt Ströer zahlreiche Menschen missbraucht haben soll. Am Sonnabend bestätigte das die Landeskirche in ihrem Parlament, der Synode, in einer offiziellen Mitteilung. Inzwischen ist von 30 Missbrauchsopfern die Rede.