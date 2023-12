Die Vorteile der Videoverhandlung liegen auf der Hand: Anfahrtswege fallen weg, was Zeit, Geld und CO2 spart. Und der Trend zeigt, Videoverhandlungen nehmen zu. Bereits im ersten Halbjahr 2023 gab es laut Sachsens Justizministerium mehr Videoverhandlungen im Freistaat als im gesamten Jahr 2021. "Heute ist es möglich, dass ich am Vormittag virtuell in Hamburg und am Nachmittag virtuell in München verhandle", berichtete Sabine Fuhrmann, Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Sachsen.