"Am ersten Verhandlungstag ist meine Entlassung angeordnet wurden", sagt Ziemann mit zitternder Stimme. Er fängt sich schnell und schlägt sich mit der flachen Hand gegen seine Schläfe: "Ich will vorausschauen, aber der Kopf spielt nicht mit."

Seitdem kommt der Dresdner mal hier und mal dort unter. Ins Obdachlosenheim will er nicht. Er will einen Neuanfang und sucht eine Zwei-Zimmerwohnung. Als ihn zuletzt ein Vermieter gefragt hatte, was er zuletzt gemacht habe, hatte Ziemann gesagt, dass er unschuldig in Haft saß. Daraufhin habe sich der Vermieter auf dem Absatz umgedreht.