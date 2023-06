Justizvollzugsanstalten Nach Gerichtsurteil: Sachsen prüft höhere Löhne für Gefangene

Hauptinhalt

Sachsen soll arbeitende Gefangene besser entlohnen. Wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am vergangenen Montag urteilte, sind die Mini-Stundenlöhne in den Gefängnissen unterhalb des Mindestlohns verfassungswidrig. Für ihre Arbeit in JVA-Betrieben und Werkstätten erhalten Gefangene in Sachsen laut der Linken-Fraktion im Landtag maximal 2,15 Euro pro Stunde. Sachsens Justizministerin Meier hat angekündigt, diese Entlohnung zu überprüfen. Dabei gibt es einen Haken.