Bei den Selbstmorden in diesem Jahr konnte sie dabei keine Versäumnisse feststellen. Warum es 2021 dennoch so viele Suizide gab, kann sie nur vermuten: "Grundsätzlich kann man sagen, dass das, was außerhalb des Gefängnisses in der Gesellschaft passiert, natürlich nicht vor der Gefängnistür Halt macht. Und so ist auch Corona für die Justizvollzugsanstalten eine schwierig zu bewältigende Situation."