Das sächsische Kabinett hat in der Landesvertretung Sachsens in Berlin getagt.

Das sächsische Kabinett hat in der Landesvertretung Sachsens in Berlin getagt.

Das sächsische Kabinett hat in der Landesvertretung Sachsens in Berlin getagt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Er habe in der Sitzung auch Projekte gegen die Wasserknappheit in der Lausitz angesprochen. "Das kriegen wir nur mit dem Bund gemeinsam hin." Auch die geplante "klimaneutrale Fernwärmeversorgung von Görlitz zusammen mit Polen", könne "eine Erfolgsgeschichte" werden. Laut Günther ist "das auf Bundesebene angekommen."

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat vor allem auf Eile bei der Bewältigung der Gaskrise gedrängt: "Die Energiepreise müssen runter", sagte er in Berlin. Vorher könne man nicht über neue Projekte sprechen. "Der Grundsatz, schnell zu entscheiden, hilft in dieser Krise sehr." Bei Bundesverkehrsminister Volker Wissing drängte Dulig erneut darauf, die Bahnstrecke von Dresden nach Görlitz zu elektrifizieren. Hier habe Wissing seine Unterstützung zugesagt, beispielsweise für die Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse, fasste Dulig das Ergebnis zusammen. Der Bund habe laut Dulig auch dem Bau eines Tunnels unter dem Agrapark in Markkleeberg bei Leipzig zugestimmt. Die Bundesregierung wolle aber nicht die erhöhten Kosten im Vergleich zu einer Brückensanierung tragen. Sachsen will einen Finanzplan aufstellen und darin festlegen, wer welche Kosten übernimmt.