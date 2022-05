Sachsens Regierung hat die Wanderstiefel geschnürt und zur wöchentlichen Sitzung am Dienstag erst einmal Höhenmeter zurückgelegt. Dabei präsentierte sich das Kabinett ganz in Grün - eine Folge der Witterung. Denn als die Wandergruppe am Morgen rund um Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) in Rathen im Elbsandsteingebirge aufbrach, regnete es in Strömen. Deshalb hüllten sich der Ministerpräsident und seine Minister in grüne Regenjacken mit der Aufschrift "So geht sächsisch" - dem Slogan der Werbekampagne des Freistaates.