Sachsen startet Werbekampagne für das Lehramt

Kampagne soll mit Vorurteilen aufräumen

Lehrerverband kritisiert Ausgaben

Sachsens Kultusministerium hat am Donnerstag eine neue Kampagne gestartet, um mehr junge Menschen für den Lehrerberuf zu begeistern. Unter dem Motto "LEHRERIN SACHSEN - eine Klasse für sich" sollen sich Interessierte künftig über das Lehramtsstudium, den Quereinstieg und den Beruf informieren können. Die auf zwei Jahre angelegte Kampagne solle helfen, den enormen Bedarf besser als bisher zu decken, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) zum Start in Dresden. Pro Jahr gehen etwa 1.500 Pädagogen in den Ruhestand. Dazu kommen steigende Schülerzahlen und die Inklusion. Beides bedinge zusätzliche Lehrer, erklärte der Minister.

Neben einer Online-Plattform und Werbung, zum Beispiel auf Bussen, gibt es Auftritte in sozialen Medien. In kurzen Videos berichten dort sächsische Lehrerkräfte aus ihrem Alltag. Die Kampagne solle vor allem mit Vorurteilen über den Lehrerberuf aufräumen, so Piwarz. Die Entscheidung für das Lehramt sei eine verantwortungsvolle und nicht hoch genug anzuerkennende Berufswahl, sagte der Minister. Daher stehe dieser Aspekt zentral im Fokus der Kampagne. Pro Jahr stehen im Freistaat 2.700 Studienplätze zur Verfügung - und diese müssen mit jungen Leuten besetzt werden, sagte der CDU-Politiker.

Mehr Lust auf den Lehrerjob - Christian Piwarz will Emotionen wecken. Bildrechte: dpa Wir müssen an die jungen Leute ran, wir müssen werben, wir müssen Emotionen wecken, wir müssen eine positive Grundstimmung schaffen. Christian Piwarz Kultusminister Sachsen

Umfragen zufolge verbinden 18- bis 25-Jährige in Sachsen das Lehramt eher mit geringen Aufstiegschancen, geringer Wertschätzung, einem hohen Stresslevel und einer festgefahrenen Laufbahn bis zur Rente.

Lehrerverband: Teuer und nicht zielführend

Kritik an der insgesamt 800.000 Euro teuren Kampagne kommt vom Sächsischen Lehrerverband (SLV). Sie sei wenig erfolgversprechend und zielführend, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme. Statt der teuren und zeitaufwändigen Werbekampagne fordert der Verband erneut eine stärkere Regionalisierung der Lehrerausbildung. Die solle sich an den tatsächlichen schulart- und fächerspezifischen Bedarfen orientieren - auf Grundlage einer realistischen Lehrerbedarfsprognose.



Eine Neuauflage der Werbekampagne werde nicht dazu führen, kurzfristig die eklatanten Lücken in der Personaldecke zu schließen, sagte René Michel, Vorstandsmitglied des Jungen SLV.

Die Decke ist viel zu knapp und egal, an welchem Ende gezogen wird, es bleiben zahlreiche Stellen frei. René Michel Vorstand des Jungen Sächsischen Lehrerverbandes