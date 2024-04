Verkehrsaktion "Blitz für Kids" soll für sicheren Schulweg sorgen

Ab Montag gibt es vor sächsischen Grundschulen wieder Geschwindigkeitskontrollen. Bei der zweiwöchigen Aktion "Blitz für Kids" arbeiten die Sächsische Polizei und der ADAC zusammen. In der ersten Woche sind auch Schülerinnen und Schüler bei den Kontrollen mit von der Partie.

Um Autofahrer, die Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht einhalten, auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen, werden sie von den Kindern durch "gelbe Karten" ermahnt. Hält man sich an die Regeln, gibt es die "grüne Karte". In der darauffolgenden Woche wird an gleicher Stelle kontrolliert. Allerdings dann nur von der Polizei und bei Regelverstößen mit einer konsequenten Ahndung, sprich einem Bußgeld.