Zum anderen seien bei der Reise auch neue Geschäftskontakte mit anderen Delegationsteilnehmern entstanden. So arbeite er jetzt gemeinsam mit der Chemnitzer Unternehmensberatung Move Consulting an Abwasserprojekten. Schließlich schärfe eine solche Reise den Blick der Politiker für die Probleme von Unternehmern: "Dieser Einblick in die Praxis außerhalb ihrer politischen Blase ist enorm wertvoll."

Zum Geschäftsaufbau gehöre immer auch Vertrauen in den neuen Partner, so das Ministerium weiter. Das erreiche man über das persönliche Kennenlernen. Schließlich könnten auch Unternehmen, die nicht mitgereist seien, von den in Kanada geknüpften Kontakten profitieren, etwa das Dresdner Unternehmen Ambartec, ein Technologie-Start-up in der Energie- und Wasserstoffspeicherung. Ambartec werde Ende April an der Canadian Hydrogen Convention in Edmonton teilnehmen. Es gebe bereits auch Überlegungen für kanadische Investitionen in Sachsen. Diese befänden sich aber noch in einem frühen Stadium, so das Ministerium.