Ähnlich sieht das auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der sich im Vorfeld der Abstimmung im CDU-Bundesvorstand nicht in die Karten schauen ließ, wen er bevorzugte: "Es gab viel Unterstützung für Markus Söder, aber sein Verhalten zeigt auch seine Größe. Es kann am Ende nur einen geben", betonte Michael Kretschmer. Es gebe Zeiten des Wettbewerbs und es gebe den Tag der Entscheidung. "Danach gehen wir gemeinsam voran", so der Ministerpräsident, der gleichzeitig auch Vorsitzender der sächsischen Landes-CDU und Mitglied im CDU-Bundespräsidium ist.

Geschlossenheit hält auch CDU-Generalsekretär Alexander Dierks für das Gebot der Stunde: "Die Entscheidung ist sehr deutlich für Armin Laschet ausgefallen. Jetzt geht es darum, geschlossen als Mannschaft für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten in diesen Wahlkampf zu ziehen", sagte Dierks. Sein Chef Michael Kretschmer mahnte in diesem Zusammenhang an, dass die CDU nun in einem nächsten Schritt ein "wirklich ambitioniertes Regierungsprogramm" vorlegen muss.