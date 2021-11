Beim Schirgiswalder Faschingsclub sind seit Wochen die Vorbereitungen für den Saisonauftakt am 11.11. 11:11 Uhr gelaufen. Denn die Närrinnen und Narren im Oberlausitzer Oberland wollten das 40-jährige Bestehen ihres Clubs groß feiern. Nach der Schlüsselübergabe am Donnerstag am Rathaus war am Sonnabend ein Bühnenprogramm in der Körsehalle geplant worden. Dort sollten Tänze der Funkengarde und ein "Best of" der vergangenen Jahre zu sehen sein. Am Wochenende dann die Absage: "Ein 2G-Modell findet mit uns nicht statt. Entweder wir dürfen alle Faschingsfreunde willkommen heißen oder keinen", teilt der Club auf seiner Facebook-Seite mit.