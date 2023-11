Pünktlich 11:11 Uhr hat am 11. November in Deutschland die Faschingssaison begonnen. In vielen Städten und Gemeinden sind die Rathausschlüssel von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern an die Narren übergeben worden. In Sachsen hat vor allem im ländlichen Raum der Fasching einen guten Namen. Hier sorgen freiwillige Feuerwehren, Sportvereine und Karnevalclubs für kulturelles Leben und Zusammenhalt in ihren Orten. Dem Verband Sächsischer Carneval gehören nach eigenen Angaben rund 250 Clubs und Vereine an.