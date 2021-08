Sirenenprogramm Sachsen will sich besser gegen Katastrophen rüsten

Die Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland und der holprige Warntag im vergangenen Jahr haben gezeigt, dass die Warnsysteme in Deutschland nicht optimal funktionieren. Um die Lage zu verbessern, hat der Bund ein Sirenenprogramm aufgelegt. Auch Sachsen will dieses Programm nutzen. Für die Gemeinden sollen sich die Kosten in Grenzen halten.