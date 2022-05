Landtag Experten kritisieren Katastrophenschutz in Sachsen

Hauptinhalt

Die Flutkatastrophe im Ahrtal in Westdeutschland hat gezeigt, was beim Katastrophenschutz in Deutschland alles im Argen liegt. Auch in Sachsen gibt es Verbesserungsbedarf. Im Innenausschuss des Sächsischen Landtages haben Experten am Donnerstag konkrete Schritte gefordert.