Nach dem Ende der Corona-Pandemie werden in Sachsen wieder mehr Fälle von Keuchhusten registriert. In diesem Jahr sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums bereits 278 Fälle aufgetreten. Das seien mehr als vier Mal so viele wie im Jahr 2023. Hochgerechnet entsprechen die Zahlen demnach in etwa denen vor der Pandemie. Die größte Gruppe der Erkrankten seien Kinder.