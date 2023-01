Viele Virusinfekte bei Kindern haben bei der Techniker Krankenkasse (TK) in Sachsen 2022 zu deutlich mehr Anträgen auf Kinderkrankengeld geführt als in den Vorjahren. Mehr als 27.400 Anträge seien ein Rekord, teilte die Krankenkasse am Sonnabend mit. 2021 seien 21.700 Anträge gestellt worden, 2020 seien es knapp 17.000 gewesen.