Sexueller Missbrauch an Kindern in Sachsen Nach Informationen der aktuellen Kriminalitätsstatistik in Sachsen wurden im Jahr 2021 insgesamt 857 Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern im Freistaat erfasst, in insgesamt 789 Fälle konnten Täter und Täterinnen gefunden und der Fall aufdgeklärte werden. Das Landeskriminalamt (LKA) registrierte zudem 56 Fälle von sexuellem Missbrauch an Jugendlichen, davon sind 53 Vorfälle als aufgeklärt beim LKA registriert. Zudem meldete das LKA in einer Jahrestatistik 1.803 Fälle von Kinderpornographie. Als aufgeklärt gelten laut der Behörde davon 1.772 Fälle.