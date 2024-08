In den kommenden Jahren geht die Zahl der Kinder im Kindergartenalter in Sachsen zurück. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervor. Das wirkt sich auch auf die Anzahl an Kita-Plätzen aus. In Dresden soll es deswegen auch zu Schließungen städtischer Kindergärten kommen. Wie die Stadt auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, soll das jedoch nur Einrichtungen betreffen, die ohnehin nur für eine begrenzte Zeit und Nutzungsdauer in Containerbauweise errichtet wurden.