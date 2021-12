Mit "Papa" in der Weihnachtsbäckerei: Die beiden Pflegekinder haben mit Christian Heckmann viel Spaß beim Backen und in der Patchworkfamilie.

Mit "Papa" in der Weihnachtsbäckerei: Die beiden Pflegekinder haben mit Christian Heckmann viel Spaß beim Backen und in der Patchworkfamilie. Bildrechte: Regina Hamborg

Heckmann lebt mit seinen Kindern in einem Dorf bei Leipzig. Er ist selbst in einer großen Familie aufgewachsen, erzählt er. Als Sozialpädagoge hat er lange im Jugendamt gearbeitet. Der 55 Jahre alte Mann ist alleinerziehend. Pflegefamilien sind längst nicht mehr nur "klassische" Familien, sondern Alleinstehende, unverheiratete oder auch gleichgeschlechtliche Paare .

Die folgende Grafik zeigt, wie viel mehr Kinder in Sachsen ihre Kindheit und Jugend in Kinderheimen und Wohngruppen verbringen, mit Sozialarbeitern in Schichtdiensten als wechselnde Bezugspersonen - und nicht in konstanter Geborgenheit einer Pflegefamilie: