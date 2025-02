Viele Bäckereien in und um Dresden bieten anlässlich des Tages der Kinderhospizarbeit am Montag wieder "grüne" Leckereien an. Die Farbe Grün steht symbolisch für Hoffnung und Solidarität. So verkauft zum Beispiel das Café Uhlig in Dresden bereits seit vergangenem Donnerstag eine grüne Kinderhospiz-Streusel-Schnecke.