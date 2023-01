Gesundheit Schulanfänger: Zahl dicker Kinder in Sachsen wieder gesunken

Die Untersuchungen der Kinder, die diesen Sommer eingeschult werden, sind in Sachsen derzeit in vollem Gange. Sie sollen laut Sozialministerium bis Ende März abgeschlossen sein. Die bisherigen Zahlen zeigen einen positiven Trend: Weniger Kinder sind dick. Doch etwa ein Drittel der Mädchen und Jungen hat Probleme in einem anderen Bereich.